Seyir halindeki otomobil alev aldı
1 saat önce
Adıyaman'da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
'da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahta
istikametine ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 40 DE 743 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce otomobilini yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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