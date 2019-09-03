Seyir halindeki otomobil alev aldı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.
Olay, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Ulusoy idaresindeki 55 NA 620 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Dumanları gören sürücü aracı durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın söndürücü köpükle alevlere müdahale ederek motor kısmında meydana gelen yangını söndürdü. - SAMSUN
Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti ABD'de 14 yaşındaki çocuk kendi ailesinden 5 kişiyi öldürdü Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı Ahmet Davutoğlu krizi büyüyor! Eski AK Parti Milletvekili Talha Erol Durmaz istifa etti