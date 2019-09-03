Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil alev aldı
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Seyir halindeki otomobil alev aldı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı.


Olay, Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Ulusoy idaresindeki 55 NA 620 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Dumanları gören sürücü aracı durdurdu. Çevrede bulunan vatandaşlar yangın söndürücü köpükle alevlere müdahale ederek motor kısmında meydana gelen yangını söndürdü. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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