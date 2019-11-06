Seyir halindeki otomobil alev aldı
6 saat önce
Nurdağı ilçesinde alev alan seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Nurdağı ilçesinde alev alan seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun Gençobası mevkisi kavşağında M.K'nın kullandığı 34 VZH 77 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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