Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil alev aldı
Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

6 saat önce

Nurdağı ilçesinde alev alan seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Nurdağı ilçesinde alev alan seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun Gençobası mevkisi kavşağında M.K'nın kullandığı 34 VZH 77 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:06 Kaynak: AA
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