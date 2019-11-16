Seyir halindeki otomobil alev aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde iken alev alan otomobil paniğe neden oldu. Yangına müdahale sırasında çevrede bulunan çocuklar ve ebeveynlerin merakı tehlikeye davetiye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre; İlkay Bakırcıoğlu yönetimindeki 68 KY 371 plakalı otomobiliyle Onikişubat İlçesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken kırmızı ışıkta durduğu esnada motor bölümünden çıkan dumanı fark etti. Çevredekilerin uyarısı üzerinde sürücü son anda otomobilini terk etti. Otomobilin motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan esnafların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonuçsuz kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen otomobilin büyük bölümü yandı.

Çocukların ve ebeveynlerin tehlikeli merakı

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışması sırasında çevrede bulunan çocuklar ve ebeveynlerin merakı tehlikeye davetiye çıkardı. Polis ekipleri tarafında uzaklaştırılan çocuklar, soğutma çalışmalarını sonuna kadar izlediler.

Trafik kısmen trafiğe açıldı

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan Sait Zarifoğlu Bulvarı ise, söndürme çalışmalarının tamamlanmasın ardından kısmen trafiğe açıldı.