Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YE 930 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı boş bir alana çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevler büyümeden müdahale ederek söndürdü.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA