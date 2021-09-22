Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DJ 8383 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmı seyir halinde olduğu esnada Turgut Reis mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında alev alarak yandı.

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN