Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı - Son Dakika

- Seyir halindeki otomobil alev aldı, geriye külü kaldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halinde bir otomobil alev aldı, araçtan geriye demir yığını kaldı
Olay, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 AHH758 plakalı Hyundai marka otomobil seyir halinde iken aniden alev aldı. Yolun ortasında cayır cayır yanan otomobili görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen otomobilden geriye külü kaldı. Olayda araç sürücüsü yanmaktan kıl payı kurtulurken LPG'li araç patlama ihtimalinden dolayı yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan araç hurdalığa götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Yol ise çekilen araçtan sonra temizlik çalışması yapılarak trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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