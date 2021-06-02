Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev aldı, yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!

Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor

TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu

Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor

Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı

Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!

Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada

Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu

Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek

Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor

Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu