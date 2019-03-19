Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı
33 dakika önce
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıADANA - Adana'da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
ADANA - Adana
'da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Alınan bilgiye göre, İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil ile Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halindeyken aracı birden alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:52 Kaynak: İHA
Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Uçan Adanalı! Ölümü Göze Alıp Seyhan Nehri'ne Atladılar
Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı