Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı

33 dakika önce

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıADANA - Adana'da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

ADANA - Adana'da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Alınan bilgiye göre, İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil ile Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halindeyken aracı birden alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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