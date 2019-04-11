Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı

38 dakika önce

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıBARTIN - Bartın'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

BARTIN - Bartın'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engin K. idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak indi. Sürücü olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Motor bölümünden yükselen alevlere teslim olan otomobildeki yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
Bartın, 3. Sayfa
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