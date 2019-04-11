Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı
38 dakika önce
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıBARTIN - Bartın'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
BARTIN - Bartın
'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Engin K. idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak indi. Sürücü olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Motor bölümünden yükselen alevlere teslim olan otomobildeki yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Araç
kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebi araştırılıyor.
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