Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
37 dakika önce
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıADANA - Adana'da seyir halindeyken otomobili alev alan sürücü kendini son anda kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
ADANA - Adana
'da seyir halindeyken otomobili alev alan sürücü kendini son anda kurtardı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Olay, merkez Seyhan
ilçesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adı öğrenilemeyen bir kişi seyir halindeyken 01 V 3443 plakalı otomobili sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracını hemen sağa çeken sürücü otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi.
Alevler çok geçmeden otomobili sardı. Çevredeki vatandaşlar ise yangın tüpleriyle alev alan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Ceset gömüldüğü sanılarak açılan mezardan 2 adet bez parçası çıktı
Yok böyle bir tutku! Otomobil fiyatına tespih satılıyor
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu