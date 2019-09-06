Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

1 saat önce

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil yanarak küle döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil yanarak küle döndü.

Olay ilçenin Sahilköy Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametinden Ünye istikametine gitmekte olan Sezai Bal idaresindeki 55 RK 774 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin bir anda sardığı araçtaki yangın kısa sürede büyüdü.

Araç sürücüsünün itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Aracının küle döndüğünü gören araç sürücüsü Sezai Bal ve yanındaki ailesi göz yaşlarını tutamazken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
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