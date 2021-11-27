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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

27.11.2021 12:12

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yoldan geçen vatandaşlar cep telefonuyla o anları kaydetti.

Olay Bursa- İznik karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken kaputundan çıkan dumanları gören otomobil sürücüsü aracını hemen kenara çekti. Sürücü araçtan iner inmez otomobil alev topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Araç sürücüsü yanan aracını izlerken, bir yandan da telefonla konuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen çekici yardımıyla yanan araç yoldan kaldırıldı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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