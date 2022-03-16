Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobildeki yangın, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından duman yükselmeye başladı. Sürücü Talu'nun yol kenarına park edip indiği otomobilin motor kısmından kısa süre sonra alevler yükseldi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangın tüpleriyle yardıma koştu. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.