Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

16.03.2022 15:55
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobildeki yangın, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından duman yükselmeye başladı. Sürücü Talu'nun yol kenarına park edip indiği otomobilin motor kısmından kısa süre sonra alevler yükseldi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangın tüpleriyle yardıma koştu. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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