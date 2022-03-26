Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

26.03.2022 12:14

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Sakarya D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken otomobilin alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alev alan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve o anları kayda alan kişinin, "Abi inceden patlıyormuş" söylemleri yer alıyor.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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