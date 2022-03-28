SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

28.03.2022 14:55

VAN'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, sürücü ile yolcu yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi'nde seyir halindeki Adnan Erdoğan'a (40) ait 76 AU 531 plakalı araç bir anda alev aldı. Sürücü ile araçtaki Rıza Turgan (52), yanan otomobilden kendilerini dışarı attı. Araç yanarken yere dökülen yakıtın alev alması ve patlama sesleri ise tedirgin etti. Olayı gören çevredekiler ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıkan bölgenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sürücü Adnan Erdoğan'ın hafif yaralandığı yangında, Rıza Turgan'ın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
500
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Kadıköy'de seyir halindeki lüks araç alev alev yandı Kadıköy'de seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement