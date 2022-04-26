Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

26.04.2022 21:56
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Uzunkavak köyü mevkiinde alev alan hareket halindeki F.Ö.'ye ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Taşköprü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan otomobil söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangında sürücü araçtan inerek olayı yara alamadan atlattı.

(Akif Doğan/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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