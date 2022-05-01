SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

01.05.2022 16:31

BURSA'da, otoyolda seyir halinde olan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da, otoyolda seyir halinde olan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Yenişehir mevkiinde meydana geldi. N.K. (55) idaresindeki 34 BTP 461 plakalı otomobil, otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekerek indiği araç, kısa sürede yandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu yangın, yolda seyir halinde olan diğer sürücüler tarafından görüntülendi. (DHA)

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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