Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

06.05.2022 16:36
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Aracı durduran sürücü kendini dışarı attı. Yardıma ilk koşan ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri oldu. Yangın tüpü ile gelen jandarma personeli araca müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini önledi. Bu sırada olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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