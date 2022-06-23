Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

23.06.2022 15:00

Seyir halindeki otomobil alev alev yandıKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken bir anda tutuşarak alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken bir anda tutuşarak alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü, araçtan inerek kurtulurken, yangın ilk anda çevreden vatandaşlar ve sonrasında kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden sürücü Abdullah S.'nin idaresindeki 60 EL 006 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken ilçe çıkışında Kayıköy yol ayrımında bir anda alev aldı. Sürücü ise alevlerin yükselmesi ile son anda kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İlk anda çevreden araç sürücüleri kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları biten otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı 73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu 73 yaşında ikinci kitabını okurlarla buluşturdu
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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