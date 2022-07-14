Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yakup Ö. yönetimindeki 26 KD 639 plakalı otomobil, Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda Bolu istikametine seyir halinde olduğu sırada motor kısmından yanmaya başladı. Aracın önünden dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği yangında, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. - BOLU
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