Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

47 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Mehmet Bakır idaresindeki 54 RB 678 plakalı otomobilin, Ciciler köy kavşağına geldiğinde bir anda motoru alev aldı. Otomobilin yandığını gören sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa
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