Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
47 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Mehmet Bakır
idaresindeki 54 RB 678 plakalı otomobilin, Ciciler köy kavşağına geldiğinde bir anda motoru alev aldı. Otomobilin yandığını gören sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25 Kaynak: İHA
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