Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil, Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil, Alev Alev Yandı

17 dakika önce

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Seyir Halindeki Otomobil, Alev Alev Yandı, System.String[]
ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde, Adana- Karaisalı yolunda meydana geldi. Necati Hankaş yönetimindeki 01 EA 313 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Hankaş, alevlerin sardığı otomobili yolun sağına çekip, indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:35 Kaynak: DHA

Karaisalı, Adana, Güncel
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