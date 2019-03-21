Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ana yolda seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ana yolda seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Otomobilde zaman zaman da patlamalar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Mudanya karayolunda seyir halindeki lüks otomobilin altından öğle saatlerinde alevler çıkmaya başladı. Sürücü yolun kenarına çekerek kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelip alevlere müdahale ettiğinde aracın motoru ve döşemeleri kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi ise alevleri korku ve endişeli gözlerle izledi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa
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