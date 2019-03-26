Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

59 dakika önce

100 kara yolunun Bolu kesiminde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara istikametine seyreden N. B. A. idaresindeki 55 AUL 26 plakalı otomobil, Avşar Köyü Mevki Fakılar geçidinde sürücü aracının arızalandığını fark ederek, aracını sağ şeride çekerek, aracından inerek diğer sürücülerden yardım istedi.

Kısa bir süre içerisinde otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa bir süre içerinde otomobil alev alev yanmaya başladı. Atak ve diğer sürücüler yanan otomobili yangın tüpü ile söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Çıkan yangında otomobil tamamen yandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Ankara, Bolu, Güncel
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