Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil alevlere teslim oldu.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil alevlere teslim oldu.
Yangın, Salihli- Köprübaşı
yolu Taytan
Mahallesi Çaldırlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Servet Durmuş
idaresindeki 43 HE 737 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte otomobil ateş topuna döndü. Sürücü Durmuş hemen itfaiye ekiplerine haber verirken olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye
Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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