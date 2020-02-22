Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Sultanbeyli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden bire alev alev yanmaya başladı.

Sultanbeyli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden bire alev alev yanmaya başladı. Araç içerisindeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla aracı terk etti. Çevredeki vatandaşların çıkan yangına müdahalesi yetersiz olunca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Korkutan yangın, Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Selçuk Han Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangını kısa sürede fark eden otomobil içerisindeki iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Seyir halinde alev topuna dönen otomobili olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.

Trafik polisleri, yanan otomobilin yakın noktasına hiçbir aracın gitmesine izin vermezken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü.

(Hanifi Bayar -İzzet Aydın/İHA)

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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