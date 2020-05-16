Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü. Can kaybı yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay geçtiğimiz gün Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 34 HD 92 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü aracını durdurup kendisini güçlükle dışarı attı. Araçta bulunan yangın tüpüyle yangın söndürmeye çalışan sürücü söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Tazyikli suyla yanan otomobili güçlükle söndüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL