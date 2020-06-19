Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa- Ankara karayolunda bir otomobil seyir halinde ilerlerken motordan dumanlar çıktı ve otomobil alev alev yandı. Ekipler kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederken, araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Kestel İlçesi Ümitalan civarından İnegöl istikameti istikametinde seyir halinde otomobil, Bursa-Ankara karayolunda bilinmeyen bir sebeple istop etti. Araç sürücüsü ne olduğunu anlamadan birden bire yol ortasında araçtan alevler yükseldi. Araçtan çıkan sürücü, yangına söndürme tüpüyle müdahale etmek isterken araç sahibi ve görgü tanıkları araç patlamaların yaşanmasından dolayı yaklaşamadı ve itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Karayolu trafiğe kapanırken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmadı ve trafiğe kapanan karayolu bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı. Yanan araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.