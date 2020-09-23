Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan otomobil biranda alev alması sonrasında otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü

NEVŞEHİR - Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan otomobil biranda alev alması sonrasında otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Ürgüp istikametine gitmekte olan Mustafa Çetin yönetimindeki 42 ZS 951 plakalı ford otomobil seyir halinde birden alev aldı. Otomobil sürücüsü Mustafa Çetin'in otomobilinin alev alması sonrasında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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Son Dakika

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