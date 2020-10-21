Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

21.10.2020 20:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Korkutan yangın cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı Otomobil kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Korkutan yangın cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı

Otomobil kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Korkutan yangın ise bir cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.G. isimli kadın idaresindeki 14 AAG 196 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören kadın paniğe kapılarak araçta bulunan kızını da alarak kendini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan aracı izleyen kadın ise göz yaşlarına hakim olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Kısa bir süre trafik tek şeritten sağlanırken olay yerine gelen polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Serdivan, Otomobil, Sakarya, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı Gürcistan'da rehine krizi sürüyor! Yaşlı bir kadın serbest bırakıldı ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi
İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı         
20:26
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi         
19:51
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı         
19:40
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik         
19:19
Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor         
19:05
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 20:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei