Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olay, Adıyaman Kahta karayolunda otogar ile Beşpınar köprü arasında meydana geldi. Kahta istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen Mehmet Bayram yönetimindeki 06 BD 1652 plakalı Opel marka otomobil seyir halindeyken alev aldı. Otomobilin motor kısmından ilk önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otomobil yangınını itfaiye ekipleri bir süre sonra söndürdü. Otomobil yangında kullanılmaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan karayolu bir müddet sonra açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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