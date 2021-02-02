Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

02.02.2021 20:11

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.  Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Lütfü (27) yönetimindeki 34 BE 121 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip aracını park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada otomobil alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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