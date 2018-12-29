Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü
7 dakika önce
Adana'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü.
Adana
'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken araç bir anda alev aldı. Araç
sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye
erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:48 Kaynak: İHA
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