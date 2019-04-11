Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

28 dakika önce

Bartın'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü, System.String[]
Bartın'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Engin K. idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak indi. Sürücü olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Motor bölümünden yükselen alevlere teslim olan otomobildeki yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebi araştırılıyor. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:10 Kaynak: İHA
Bartın, 3. Sayfa
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