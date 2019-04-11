Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü
28 dakika önce
Bartın'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:10 Kaynak: İHA
'da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Engin K. idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak indi. Sürücü olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Motor bölümünden yükselen alevlere teslim olan otomobildeki yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Araç
kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebi araştırılıyor. - BARTIN
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