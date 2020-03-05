Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kendisini dışarı atan sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, Karabük-Safranbolu Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 78 SV 556 plakalı seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev topuna dönen otomobil ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından kontrol altına alındı.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlatılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:49 Kaynak: İHA
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