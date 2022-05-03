Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

03.05.2022 19:47
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev topuna dönen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev topuna dönen otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan yabancı uyruklu Hümedi El Hümedi idaresindeki 63 VH 789 plakalı Ford marka otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında alev aldı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü, araçtan inerek alevlere müdahale etmek istedi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de yardıma koştuğu o anlar amatör kameralar tarafından kayda alındı. Durum üzerine itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü. Yangın esnasında trafiğe kapatılan Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu, yapılan söndürme çalışmaları sonrasında yeniden trafiğe açıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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