Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

20.07.2022 00:58
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nuri E. idaresindeki 44 NH 605 plakalı otomobil, Palanlı köyü yakınlarında alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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