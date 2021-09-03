Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı - Son Dakika

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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Sürücü can havliyle araçtan atladı

Alev topuna dönüşen araçtan geriye demir yığını kaldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolda seyir halinde olan otomobil bir anda alev alarak, alev topuna dönüştü. Aracın sürücüsü ise can havliyle arabadan kendini dışarı attı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Çevreyolu mevkiinde Bekri Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 34 NTJ 46 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangını fark eden sürücü aracından can havliyle atlayarak, çıkan yangını kendi imkamlarıyla söndürmeye çalıştı. Araç yangınını görenler kısa sürede itfaiye ekiplerini ararken, bölgeye gelen polis ekipleri, tüm aracı saran yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatarak, çevredeki vatandaşları yanan araçtan uzaklaştırdı.

Araçtan patlama sesleri geldi

O sırada alev alev yanarak gökyüzünü karadumanlarla kaplayan araçtan üst üste patlama sesleri yaşandı. Tüm aracı saran yangın, etraftaki otluk alana da sıçrayarak ilerlemeye başladı. O sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otluk alana ve alev topuna dönüşen araca müdahale çalışmaları başlattı.

Çaresizce yanan aracını izledi

Ekiplerin çalışması ile tüm alevler söndürülürken araçtan geriye demir yığınları kaldı. Aracın sürücüsü ise alev topuna dönüşüp gerisinde demir yığını kalan aracını büyük bir çaresizlikle izledi.