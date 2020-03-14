Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Bodrum'dan Milas yönüne giden Vedat Demirci yönetimindeki 44 ABT 299 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bodrum- Milas karayolunda aracını yol kenarına çeken Demirci, yangına müdahale etti. Demirci, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen Bodrum itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Maddi zarar yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bodrum, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:30 Kaynak: DHA
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