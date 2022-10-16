Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü ve içindekiler hemen otomobili yol kenarına çekerek canlarını kurtardı.

Yangın, Derik ilçesi Koser Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiği otomobilden sürücü, aracı yol kenarına çekerek içindekilerle birlikte kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.