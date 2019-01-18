Seyir Halindeki Otomobil Aniden Alev Aldı
1 saat önce
TRABZON'da seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TRABZON'da seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi
Mahallesi, Sahil Yolu
, Liman kavşağında meydana geldi. Rize
'den Trabzon
yönüne giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü son anda otomobilden inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi bevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:32 Kaynak: DHA
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