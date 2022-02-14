Üye Girişi
Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

14.02.2022 11:05
Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev alırken, yangına ilk müdahaleyi sürücü yaptı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil bir anda alev alırken, yangına ilk müdahaleyi sürücü yaptı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Caddesinde seyir halindeki Mehmet C. idaresindeki 11 ABA 602 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlara bir anda alevlere dönüşürken, yangına ilk olarak sürücü müdahale etti. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangından araçta büyük hasar meydana gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BİLECİK

Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı
Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
10:42 İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
09:44 Rehin aldıkları gençlere kadın elbisesi giydirmişlerdi! 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement