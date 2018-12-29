Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü

Seyir Halindeki Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü

1 saat önce

Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldiADANA - Adana'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü.

Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

ADANA - Adana'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtulurken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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