Seyir Halindeki Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü
1 saat önce
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldiADANA - Adana'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü.
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
ADANA - Adana
'da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil otoyol üzerinde seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç
sürücüsü hemen otomobilini yolun sağına çekerek durdurdu ve içerisinden indi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtulurken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:56 Kaynak: İHA
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