Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı
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Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı

39 dakika önce

Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı Kahramanmaraş'a seyir halinde olan otomobil yandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı
Kahramanmaraş'a seyir halinde olan otomobil yandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yangın Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerinde Narlı yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken, sürücü aracını sağa çekerek dışarıya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayda kimse yara almazken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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