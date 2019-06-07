Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı
39 dakika önce
Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı Kahramanmaraş'a seyir halinde olan otomobil yandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil cayır cayır böyle yandı Kahramanmaraş
'a seyir halinde olan otomobil yandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yangın Gaziantep
Kahramanmaraş yolu üzerinde Narlı
yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken, sürücü aracını sağa çekerek dışarıya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayda kimse yara almazken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
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