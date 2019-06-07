Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
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Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

31 dakika önce

Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, yangın, Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerinde Narlı yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken, sürücü aracını sağa çekerek dışarıya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayda kimse yara almazken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Gaziantep, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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