Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
31 dakika önce
Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
'ta seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, yangın, Gaziantep
Kahramanmaraş yolu üzerinde Narlı
yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken, sürücü aracını sağa çekerek dışarıya çıktı. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayda kimse yara almazken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
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