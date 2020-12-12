Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

12.12.2020 15:43
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı, System.String[]

Diyarbakır'da seyir halinde olan bir otomobil cayır cayır yandı.

Diyarbakır'da seyir halinde olan bir otomobil cayır cayır yandı.

Olay Diyarbakır'ın Silvan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Peugeot markalı otomobil seyir halinde iken aniden alev aldı. Sürücüsü aracı sağa çekerek yangını söndürmeye çalıştı fakat etkisiz kalınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Aracın patlamasına karşı jandarma ekipleri olay yerindeki yolları kapatırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Hurdaya dönen araç kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Diyarbakır, Otomobil, Silvan, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı - Son Dakika


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