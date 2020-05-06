Seyir halindeki otomobil koyun sürüsüne çarptı - Son Dakika

Telef olan koyunları kara yolundan toplayan Balcı, gazetecilere, otluk alandaki koyunlara köpeğin saldırması sonucu sürünün kara yoluna girdiğini ve kazanın yaşandığını söyledi.

Koyunların sahibi Bahattin Balcı ve ailesi, koyunların telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Kazada sürücü yaralanmazken, otomobilin çarptığı 10 koyun telef oldu.

Muğla 'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 koyun telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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