Yangın, Anadolu Otoyolu Düzce ili Kaynaşlı ilçesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer I. idaresindeki 34 JR 4571 plakalı Volvo marka otomobil Kaynaşlı ilçesi mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı kenara çekerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında aracın ön kısmı hurda yığını haline gelirken araç çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki otomobil motor kısmından yandı - Son Dakika

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