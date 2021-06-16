Seyir halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı, 3 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı istikamete giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Hasan Uğurlu (32) yönetimindeki 16 PH 009 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde hareket halinde olan Mustafa Parlak (24) yönetimindeki 16 ZY 704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, otomobillerde bulunan Merve Parlak (21), Melike Demir (22) ve Mert Kurşun (24) yaralandı. Kazanın ardından yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe açılırken, polis soruşturma başlattı.